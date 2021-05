Basket A2, Treviglio perde (anche il primato) sul fil di sirena contro Ferrara Seconda sconfitta consecutiva per i trevigliesi nel raggruppamento pre play-off.

La Cassa Rurale perde per la seconda volta di fila nel raggruppamento per passare ai playoff veri e propri. Addio primato in classifica visto che la capolista Verona ha collezionato un’altra vittoria.

La seconda sfida Treviglio-Ferrara (al PalaFacchetti) è risultata molto equilibrata come del resto nell’andata, dove a prevalere fu la Cassa Rurale ma solo nel supplementare. La dicono lunga, al riguardo, i parziali: 26-19; 48-43; 68-67 con verdetto finale: 82-84.

Il mancato utilizzo di Borra costituisce comunque una valida attenuante considerando che il pivot della formazione della Bassa è in un periodo di forma smagliante. Migliori tra i “bancari” capitan Reati (17 punti), folletto Frazier (21) e Nikolic (16). Ma chi ha dettato legge sul parquet è stato il regista Panni autentico faro del gioco emiliano. La partita è stata divertente ,non solo per l’incertezza dell’esito, ma anche per la quantità industriale di agonismo messo in campo da entrambe le compagini.

