(Foto by Cesni)

JJ Frazier (Foto by Cesni)

Basket A2, Treviglio vince ancora

Mercoledì si gioca Bergamo-Udine La Cassa Rurale blinda il secondo successo consecutivo (87-83 il finale)

rispedndo a casa un tenace e mai domo Trapani.

Due i protagonisti della vittoria, folletto Frazier (28 punti) sul parquet e Devias Cagnardi dalla panchina. Poi hanno contribuito a incamerare la posta in palio Nikolic (23) e Pepe (15). Un discreto equilibrio si è registrato in campo con i rispettivi attacchi in giornata di grazia. Finale al cardioplma dove la freddezza ai tiri liberi nella fase finale ha premiato le pedine di casa. Una cosa è emersa nella Cassa Rurale: con questo Frazier, sostenuto a dovere da Nikolic e con le strategie tecnico-tattiche dell’allenatore ci sarà parecchio da divertirsi pure

nella stagione sportiva appena cominciata. Inoltre è piaciuta caratterialmente la formazione trevigliese grazie alla quale ha sopperito ad un Borra non al meglio della forma e a un Reati bisognoso di molto lavoro per tornare ai suoi notevoli livelli.

I parziali: 22-26, 13-12, 34-21, 18,24. Degli avversari applausi a Corbetta (14) bel supportato da Renzi (15) e Mollura (14). Il bilancio della Cassa Rurale parla di un paio di vittorie e una sconfitta: niente male, considerando per di più che abbonda di un sacco di under.

