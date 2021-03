La Cassa Rurale Treviglio in un’azione di gioco (Foto by Cesni)

Basket, altri flop per Bergamo e Treviglio

con la classifica che ne risente Altra giornata nera per il basket orobico. Stop per Treviglio sconfitto a Casalmonferrato (87-68) e per Bergamo tornato a casa da Verona sconfitto 84-78.

Per la Cassa Rurale niente riscatto dopo la deludente prova casalinga con Piacenza, persa 93 a 85. Anche sul parquet del modesto quintetto piemontese la squadra di coach Cagnardi è sembrata spenta sotto ogni aspetto. Dalle battute iniziali fino alla chiusura capitan Reati e compagni sono stati chiamati alla rimonta senza però riuscirvi. Parziali: 28-17; 52-35 e 69-45. Solo in tre in doppia cifra: Reati (16) Pepe (11) e Sarto (10). Frazier, zero punti, utilizzato nove minuti per problemi alla spalla. Una battuta a vuoto che allontana in maniera drastica la formazione del presidente Gianfranco Testa dai piani alti della classifica anche se i playoff sono comunque a portata di mano a patto però di un cambiamento di rotta.

Annunciata la sconfitta della Withu a Verona con avversari dall’organico decisamente superiore. Siamo alle solite: il team cittadino paga una rosa qualitativamente insufficiente. Sempre sotto nel punteggio ha avuto soltanto in Pullazi, Easley e a tratti Jones i giocatori da assolvere con formula piena. Meglio nel terzo e quarto tempo del match mentre nelle frazioni precedenti la squadra allenata dall’incolpevole Calvani ha denunciato i limiti che si trascina dal pronti via della corrente regular season. A mani vuote da tre turni consecutivi la Withu oltre a essere il fanalino di coda del girone di serie A2 si è vista distanziare dalle penultime (Biella e Capo d’Orlando) di quattro lunghezze. E il numero di partite in calendario si accorcia...

