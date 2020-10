Basket: amichevole Treviglio-Bergamo

Ma il Pala Facchetti resta offlimits Sabato 3 ottobre si gioca una straordinaria amichevole tra le squadre bergamasche: l’evento però resta chiuso al pubblico per le disposizioni anti-Covid.

Non ci sono punti in palio ma l’amichevole Cassa Rurale-Bergamo è pur sempre appetitosa. Si tratta peraltro di un evento la sfida tra i team orobici di serie A2 in programma sabato 3 ottobre al Pala Facchetti (ore 18 il via). Sì perché in passato era un confronto mai andato in scena nell’ambito di gare non ufficiali. A primeggiare era la rivalità o se si preferisce una marcata incomunicabilità delle dirigenze.

La rivalità sportiva persiste tuttora (è, per fortuna, il classico pepe) ma evidentemente prevalgono le rispettive esigenze, ovvero la preparazione al prossimo campionato. Interessante sarà, così, constatare il livello di condizione raggiunto dai componenti delle rose. I coach Devis Cagnardi (Treviglio) e Marco Calvani (Bergamo) proveranno a rotazione le pedine in organico senza magari conteggiare morbosamente i canestri bucati. Assenti gli statunitensi Pervis (Bergamo) e Frazier (Cassa Rurale). Peccato il Pala Facchetti vietato ai supporter auspicando la riapertura il più presto possibile. Cassa Rurale-Bergamo verrà trasmessa in diretta su Fanpage Facebook: è già molto.

