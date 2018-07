Basket, arriva la guardia Frassineti

Treviglio, ecco la squadra al completo Treviglio non finisce di stupire: all’ultima ora si è aggiunto nella rosa della Blu Basket la guardia Matteo Frassineti.

Treviglio non finisce di stupire. All’ultima ora si è aggiunto nella rosa Matteo Frassineti, guardia trentenne di alta qualità con certificate mani calde dalla media e grande distanza. Il team della Bassa ha, così, definitivamente completato un roster di media e più portata quando mancano una ventina di giorni al raduno del pre campionato. Ecco i dieci che verranno collocati a referto: Caroti, Palumbo, Roberts, Taflay, Pecchia, Frassineti,Olasewere, D’Almeida, Borra, Tiberti. È un mix di pedine esperte e di under 20 che coach Vertemati saprà miscelare come ha puntualmente fatto nelle sette stagioni sportive a Treviglio costellate di buoni risultati. Facile ipotizzare che il quintetto base porti i nomi di Caroti, Roberts, Pecchia, Olasewere e Borra.

«Quintetto affidabile solido e con un buon impatto fisico. Ci sono i presupposti per affrontare un torneo con positività». Sono le parole del presidente Gianfranco Testa pronunciate, a nostro avviso, con eccessiva prudenza. La tifoseria, a questo punto, non può che essere di gran lunga soddisfatta all’idea di poter applaudire dagli spalti del PalaFacchetti una squadra da ritenere forse al meglio confezionata nelle ultime annate.

Un evviva lo lancia Vertemati: «L’arrivo di Frassineti costituisce la classica ciliegina sulla torta. Ringrazio la società per l’ulteriore sforzo economico sostenuto. Matteo viene da noi con forti motivazioni. Il pacchetto esterni ne trarrà indubbio vantaggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA