Basket, bene Bergamo e Treviglio

Vincono entrambe nella Supercoppa Bottino pieno per Cassa Rurale (ex Remer) e Bergamo anche nel secondo turno della Supercoppa di serie.

Blitz dei trevigliesi al PalaIseo contro l’Urania Milano per 68-75; i cittadini si sono imposti a Montichiari su Orzinuovi per 83-84 . Cassa Rurale e Bergamo si trovano, così, a condurre a punteggio pieno la vetta di questo torneo. Per la Cassa Rurale è stato abbastanza facile tranne nella frazione iniziale dove il team di Treviglio ha prevalso di un’unica lunghzza. Poi però tutto in discesa con vantaggi andati via via a incrementarsi. Una prestazione sicuramente incoraggiante che ha confermato ciò che di positivo le pedine di Vertemati avevano evidenziato nell’esordio di Supercoppa di sabato scorso al PalaAgnelli contro l’Orzinuovi.

I parziali: al 10’ 24-25; al 20’ 36-51; al 30’ 50-62 con il finale 68-75.

Più sofferto anche se sicuramente meritato il successo di Bergamo. Per tre quarti della sfida, infatti, il film si è snodato lungo un divertente equilibrio. Nell’ultimo quarto, però, la squadra dell’allenatore Marco Calvani ha spinto sull’acceleratore mandando al tappeto i pur volonterosi avversari.

I parziali: al 10’ 18-21; al 20’ 40-39; finale 83-84

E adesso l’appuntamento al derbissimo Bergamo-Treviglio di domenica 15 settembre in programma al PalaAgnelli (alle 18 ). E anche se non è ancora campionato l’attesa è già parecchio alta visto che i quintetti orobici si sfideranno per il primato finale che darà diritto alla qualificazione degli ottavi di questa competizione di partita in partita sempre più seguita.

