Basket, Bergamo ancora sconfitta

Cade in casa anche contro Latina Il punteggio finale è di 79 a 75 per gli avversari.

Purtroppo il copione di sempre per Bergamo. Ennesimo ko con l’aggravante di averlo subito in casa e contro Latina, avversari sul piano la certificabile normalità. Nemmeno l’esordio dell’americano Jackson ha modificato l’assetto in un team risultato sempre inadeguato per difendere la categoria. Jackson infatti non è andato al di la dei 13 punti, non superiore alla media del sostituito Lautier.

Degli italiani bene Zuno (autore di 20 punti) e Bozzetto caparbio in difesa e sul pezzo in avanti. Certo, perdere di sole quattro lunghezze non è affatto digeribile ma la reazione di Bergamo si è fatta troppo attendere. Veniamo ai parziali: 30-37; 49-58; 69-75 con finale 75-79. ammirevole, comunque, l’impegno agonistico dei titolari messi sul parquet dall’allenatore Marco Calvani che dalla panchina si è sbraitato nell’escogitare strategie tecnico-tattiche senza esito. Ovvio che con questa sconfitta lo spettro della retrocessione diventa un incubo del quale sembrano oggettivamente problematiche alcun tipo di rinascita.

Mancano all’appello dieci partite: appellarsi o confidando all’aritmetica non costa nulla. Mercoledì 15 gennaio nuova sfida al PalaAgnelli con l’autorevole Casalmonferrato: che sia l’inizio di una definitiva svolta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA