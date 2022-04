Basket, Bergamo batte la capolista 87-82 e blinda i playoff

Colpaccio di Bergamo che ha superato tra le mura amiche la capolista Cremona per 87-82. Sfida molto incerta con la Withu a comandare nei due quarti iniziali (29-19 e 42-36) mentre gli ospiti salgono in cattedra nel terzo tempo (66-63) e fino a un minuto dalla sirena (82-81). Poi l’esaltante sorpasso nell’ultimo giro di lancetta (82-81) figlio del canestro di Dell’Agnello.

Nei secondi rimanenti ancora Dell’Agnello e Sodero, allungano definitivamente mettendo in saccoccia uno dietro l’altro il poker dalla lunetta. Un finale incredibile che non ci dimenticheremo facilmente. Il team di coach Denis Gagliardi ha così riscattato la deludende prestazione di una settimana fa sul parquet della pericolante Crema. Anche con un Ihedioha malconcio per acciacchi e priva del lungodegente Negri, la formazione cittadina è stata molto determinata, trovando in Sodero (31), Dell’Agnello (23) e Simoncelli (21) una serata straordinaria.