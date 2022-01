Basket, Bergamo che batosta a Cremona: sconfitta dalla Juvi 89-47 Brutta sconfitta per la Withu in trasferta.

Batosta per la Withu rispedita a Bergamo dalla Juvi Cremona con l’eloquente finale di 89 a 47. Un passivo umiliante anche se c’è da dire che il quintetto di casa è secondo in classifica. E dire che qualcuno aveva brindato la vittoria di domenica scorsa al PalaAgnelli ottenuta nelle ultime battute (71-67) contro Jesolo in lotta per non retrocedere.

Ci vuole altro! I parziali riassumono bene l’andamento della gara: 20-8; 40-13; 64-30 e ribadiamo 89-47 al quarantesimo minuto. In altre parole alla Palestra Spettacolo cremonese è esistita un’unica squadra, con la Withu incapace di imbastire alcuna reazione allo strapotere dei padroni di casa. Le assenze dei giovani Bedini e Isotta non costituiscono, naturalmente, alcun alibi. Difficile «salvare» qualche giocatore: generosamente escludiamo dal flop generale Ihedioha, Savoldelli (miglior marcatore con una dozzina di punti) e a tratti Negri. Da auspicare che subito coach Devis Cagnardi riesamini in modo approfondito quanto accaduto per presentarsi domenica 16 gennaio sul parquet di Mestre con un altro spirito. Tanto più che anche la formazione mestrina occupa le posizioni alte della classifica.

