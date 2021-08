Basket, Bergamo e Treviglio pronte al raduno. Withu presenta la nuova maglia Ai raduni in programma nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 agosto Treviglio e Bergamo si presenteranno con parecchi volti nuovi quanto a dirigenze, coach e giocatori.

Una fine primavera e inizio estate rivoluzionaria per entrambe le squadre di basket provinciale alla ricerca di obiettivi ambiziosi.

Treviglio inaugurerà la stagione sportiva 2021-2022, tanto per cominciare, con il nuovo presidente Stefano Mascio che da circa un mese ha ereditato lo scettro del comando da Gian Franco Testa per un paio di lustri alla guida del sodalizio. E appena messo piede in veste baskettara Mascio ha portato una ventata di concreto entusiamo in società che proprio quest’anno celebra il mezzo secolo di vita. All’irremovibile general manager Euclide Insogna non è parso vero di agire a mo di turbo sul mercato ingaggiando un fior di allenatore, Michele Coria e giocatori al livello di Sacchetti, Venuto, Miaschi, Langston e Potts. In aggiunta le conferme di capitan Reati e Luposor, atleti di provato rendimento.

Mascio ha altresì regalato al team della Bassa la sponsorizzazione del Gruppo Mascio imponente azienda di autotrasporti e scavi della quale è il direttore generale. Vale la pena ricordare che il Mascio Treviglio dispone delle carte in regola per allinearsi ai nastri di partenza della serie A2 (anticamera dell’élite della pallacanestro nazionale) con l’autorevole ruolo di candidata al salto di qualità.

Non male nemmeno il Bergamo Withu. In fretta e furia il general manager Gian Luca Petronio in copia con il tecnico Devis Cagnardi ha allestito un organico degno di considerazione. Essendosene andati i nove decimi dei giocatori retrocessi in cadetteria (solo il giovane Bedini non ha fatto le valigie) sono stati ingaggiati Negri, Dell’Agnello, Ihedioha, Savoldelli e Sodero. Squadra, secondo noi, che già così è inseribile nei quartieri medi-alti del torneo. Per collocarsi in posizioni da sogno si dovrebbe ricorrere all’acquisto e, lo ripetiamo sino alla noia, del classico pivottone possibilmente di categoria.

E al raduno di mercoledì 18 agosto al Lazzaretto la squadra sarà a disposizione dei rappresentanti della stampa indossando i nuovi colori della maglietta ufficiale. Dalle storiche casacche giallonere si passerà a quelle blu-arancione. Questo per coniugare le stesse con i tipici colori della Withu, azienda che funziona appunto da sponsor capeggiata da Ballarin. «Mi auguro - sono sue parole - che i nostri valori di azienda procurino energia a non finire per una stagione sportiva al massimo». Un auspicio inequivocabile...

