Basket, Bergamo manca il blitz

Latina strappa la vittoria nel finale I locali hanno prevalso per sole due lunghezze (66-64) dopo che, a pochi secondi dalla sirena, Bergamo si trovava sotto di un unico punto (65-64).

C’è mancato poco che a Bergamo non riuscisse un clamoroso blitz a Latina ai danni di un team candidato ai playoff. Basti dire che i locali hanno prevalso per sole due lunghezze (66-64 il finale) dopo che, a pochi secondi dalla sirena, Bergamo si trovava sotto di un unico punto (65-64). La squadra di coach Marco Cavani ha pagato il lacunoso avvio: 24-13 nei 10’ iniziali e 42-25 all’intervallo lungo. In quel periodo capitan Bozzetto e soci hanno trovato enormi difficoltà nel contrastare gli schemi offensivi dei padroni di casa e al tempo stesso nel concludere a canestro.

Ma è stato sufficiente il quarto d’ora di riposo per rimettere in sesto un complesso che pareva destinato a subire in maniera devastante la netta superiorità degli avversari. Rientrati sul parquet ,i giocatori orobici hanno subito girato a mille rimontando gradualmente il passivo tanto da portarsi a –5 (57-52) allo scadere della terza frazione. L’ultimo quarto è, poi, corso via all’insegna dell’equilibrio con le contendenti, una rincorsa punto su punto. Da lodare Bergamo per «l’animus pugnandi» messo in mostra soprattutto nella seconda parte della sfida e del non darsi mai per persa sino a quando l’orologio dava ancora speranze. Certo, rimane il rammarico di non poter portare a casa la posta in palio che avrebbe permesso alla formazione di patron Massimo Lentsch di rimanere nei piani alti della classifica.

