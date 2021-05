Basket, Bergamo retrocessa in serie B.

Treviglio ok a Chieti, ora sotto con i playoff Serie A2, nel match di domenica 16 maggio al PalaAgnelli la Withu vince 93-87 contro la Stella Azzurra, ma è retrocessa in serie B. La Bcc Treviglio dilaga a Chieti (83-55): adesso sotto con i playoff.

Withu retrocessa in serie B dopo il poker consecutivo in A2. Niente exploit nella sfida della vita di domenica 16 maggio al PalaAgnelli. A gioire è stata Roma che aveva in saccoccia Il considerevole bonus di 19 lunghezze di margine. Bergamo ci ha comunque sperato sino all’intervallo lungo visto il più 9 al decimo minuto (44-35). Ma al rientro dagli spogliatoi gli antagonisti hanno iniziato a marciare approfittando del fisiologico calo di energie dei padroni di casa. Solo un paio le lunghezze da recuperare (52-54) da parte di Roma alla fine del terzo tempo. Nell’ultima frazione grande equilibrio sul parquet con i capitolini ragionevolmente sulla difensiva per non vedersi aumentare la benevola differenza-canestri. Al suono della sirena dei tempi regolamentari il verdetto indicava la perfetta parità.

Da qui il ricorso al supplementare che ha visto l’impennata di orgoglio della formazione allenata da Marco Calvani (93-87 il risultato del match). Le super prestazioni di Pullazi (34 punti) e dello statunitense Jones (38) non sono serviti a niente. Non utilizzato Easley mentre l’altro acciaccato Parravicini ha giocato solo 5 minuti. Il precipizio in cadetteria è figlio, innanzitutto, di un roster inadeguato alla A2: rammarico numero uno è che non si sia pescato almeno un rinforzo al mercato di riparazione invernale, mossa viceversa compiuta dalle compagini in difficoltà.

LUX CHIETI BASKET 1974 – BCC TREVIGLIO 55-83



Galoppata di Treviglio in trasferta contro il modesto Chieti. Vincendo per 83-55 la Cassa Rurale disputerà così i playoff (quelli veri) partendo dall’ottava posizione della classifica. Pur assente Borra, ben sostituito dal pari ruolo Ancellotti (rinforzo di gennaio) dopo un inizio claudicante il team della Bassa Bergamasca è salito autorevolmente in cattedra costringendo i locali ben presto alla resa dei conti. I parziali: 21-19; 10-25; 11-23 e 13-16). A livello individuale palma del migliore a Nikolic (18 punti), seguito da Frazier (17) e Pepe (13). In doppia cifra anche Sarto (13) e Ancellotti (10 punti in giunta a 13 rimbalzi). Sul fronte avversario Sorokas miglior cecchino della serata a quota 26.

I «bancari» si sono adeguatamente riscattati dagli ultimi due flop. Adesso viene il bello considerato che in palio c’è il salto nella massimo divisione nazionale. La formazione di Mauro Zambelli non parte favorita, ma al tempo stesso sperare in un seguito di stagione foriero di soddisfazioni non è affatto da scartare. Naturalmente il forfait di Borra (annunciato per circa un paio di settimane) non ci voleva proprio.

