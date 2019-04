Basket: Bergamo, sconfitta a Casale

Si allontana il quarto posto in classifica Ora il match di sabato 20 aprile al PalaAgnelli con il Tortona: vittoria d’obbligo per la ricerca del miglior piazzamento finale in vista dei playoff.

Perde per un unico canestro (89-87) il Bergamo a Casalmonferrato. Una sconfitta che retrocede il team cittadino al quinto posto della classifica nel penultimo turno di una combattutissima regular season. Peccato questo risultato negativo, perché nei 30 secondi finali prima Sergio poi Roderik hanno tentato il tiro del possibile sorpasso dalla grande distanza senza però colpire il bersaglio.

Una sfida che ha visto i padroni di casa avere la meglio sugli orobici fino all’intervallo lungo, con margini di vantaggio intorno ai dieci punti. Dal rientro dagli spogliatoi sino al suono definitivo della sirena, Bergamo ha però contrapposto giocate eccellenti sfiorando, come detto, un blitz che sarebbe risultato assai prezioso. I parziali: 25-19; 48-40; 72-62 e ribadiamo 89-87. A livello singolo solito show di Roderk (20 punti), pur partito in sordina, seguito da watusso Benvenuti (18). Bene pure Fattori (13) e Zucca (12). Così così stranamente Taylor (9). Maiuscolo il roster di coach Dell’Agnello in fase offensiva mentre in difesa avrebbe dovuto operare con maggior determinazione e ordine tattico.

Rigoroso nel match di sabato prossimo al PalaAgnelli prevalere sul demotivato Tortona: a esigerlo la ricerca del miglior piazzamento finale in vista dei playoff, dai quali uscirà il secondo team con in tasca la promozione in serie A1.

