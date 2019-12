Basket, Bergamo torna alla vittoria

Piange Treviglio: sconfitta a rieti Con il successo sul Tortona la squadra cittadina interrompe la serie negativa durata addirittura 11 turni. Domenica amara, invece, per la Cassa Rurale.

Sì, è proprio vero: Bergamo ha vinto interrompendo la serie negativa durata addirittura 11 turni. Vittoria decisamente meritata (89-65 il finale) quella di domenica 29 dicembre, in virtù dell’eccellente prova fornita dall’intero collettivo. Certo, per onestà intellettuale, bisogna sostenere che Tortona è la peggior formazione vista sin qui al PalaAgnelli. Mostruosa la prova Carroll. Protagonisti pure Lautier (20) e Bozzetto (10).

Bergamo partito subito col vento in poppa, tanto da fissare il vantaggio al decimo minuto di 13 lunghezze (29-16). Sempre a trazione anteriore la seconda frazione così che all’intervallo lungo lo scarto non poteva che aumentare (55-32). Bergamo davvero incontenibile nel terzo tempo (67-44). Negli ultimi dieci minuti solo accademia: al punto che l’allenatore Marco Calvani ha regalato minuti ai baby. Meglio di così non poteva accadere: grazie all’importante successo Bergamo riduce a un paio di lunghezze il distacco dalla penultima Roma, sconfitta in casa dopo un supplementare.

Piange, invece, la Cassa Rurale, sconfitta a Rieti (70-63). I trevigliesi, comunque, si sono battuti in maniera dignitosa riuscendo a mantenere in forse la partita sin alle battute finali. Un ko tuttavia indolore considerando la brillante classifica di capitan Reati e soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA