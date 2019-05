Basket: Bergamo vola su Montegranaro

Remer ko, battuta a vuoto a Verona Esulta Bergamo, che ha mandato al tappeto per la seconda volta consecutiva Montegranaro. Trevigliesi sconfitti a Verona: possibilità di riportarsi sul 2 a 2 domenica ancora a Verona.

Esulta Bergamo una volta stesa al tappeto per la seconda volta consecutiva Montegranaro questa sera, venerdì 17 maggio. Partita equilibrata fino alla terza frazione; poi imperioso sopravvento dei bergamaschi, in grado di concludere vincenti il resto della sfida (86-77 il risultato). Solo in avvio i marchigiani hanno messo in seria difficoltà Bergamo, tanto da ultimare il primo quarto con il margine di 7 lunghezze (21-14). Bene ha fatto l’allenatore Dell’Agnello a chiedere il minuto per sistemare soprattutto la difesa, sino a quel momento abbastanza balbettante. Nell’ultimo tempo lo show di Bergamo grazie ai canestri in rapida successione dalla grande distanza di Fattori, Sergio e Benvenuti. Veniamo ai parziali: 14-21; 35 pari; 57-54. A livello individuale la palma del migliore a Fattori seguito da Benvenuti, senza naturalmente dimenticare fenomeno Roderick. Ma, come da copione, specialmente in queste serie di play-off, è stato l’intero collettivo a fungere da autentico protagonista. Non escludiamo Dell’Agnello che in panchina, pur privo di Taylor, ha assunto il ruolo di impeccabile stratega nei pochi cambi a disposizione. Appuntamento a domenica alle 18 ancora al Palagnelli: se dovesse di nuovo vincere, Bergamo passerà automaticamente alle finali.

Male, invece, la Remer, sconfitta a Verona per 72 a 62. Una battuta a vuoto registrata negli ultimi minuti dopo che Treviglio aveva impensierito gli avversari in maniera forte. Possibilità a questo punto di riportarsi sul 2 a 2 domenica ancora a Verona.

