Basket, blitz di Treviglio a Mantova

Domenica Bergamo a Casale Monferrato Blitz della Cassa Rurale a Mantova nella partita di sabato 5 dicembre.

Blitz della Cassa Rurale a Mantova nella partita di sabato 5 dicembre. I trevigliesi hanno così brindato al primo successo in campionato dopo il ko di Udine nel match dell’esordio. Vittoria per 73-67 a conferma di un film abbastanza equilibrato. Si pensi che verso la metà dell’ultimo quarto i padroni I casa erano riusciti a portarsi sul meno uno (67-68) rimontando il passivo di una decina di punti. Per il resto i «bancari» sono riusciti a gestire discretamente il vantaggio. Bene il reparto difensivo un po’ meno in avanti non riuscendo a finalizzare a dovere alcuni schemi.

Un successo, comunque, meritato figlio anche del temperamento agonistico ben distribuito nell’intero collettivo. Elogi al neo allenatore Denis Cagnardi che dalla panchina ha compiuto cambi ad hoc spronando puntualmente a dovere le pedine impiegate. Ovvio che c’è ancora da lavorare parecchio in palestra sia a livello individuale che di squadra.

E domenica 6 dicembre è la volta della Withu in regular season. Il team cittadino inaugurerà la stagione ufficiale in quel di Casale Monferrato contro la squadra locale.

