Basket, buone le amichevoli

Ma tra 20 giorni le partite vere Pareggio per Treviglio nell’amichevole con Montegranaro, vittoria di quattro lunghezze a Piacenza per la Bergamo basket.

Insolito risultato di parità nel basket nell’amichevole tra Treviglio e Montegranaro (89-89) di sabato 15 settembre a Spirano. Bergamo, invece, l’ha spuntata per 4 lunghezze nel finale a Piacenza (74-70) sulla neo promossa Piacentina. A detta dei rispettivi staff entrambe le squadre hanno evidenziato qualche miglioramento rispetto alle tre gare precedenti. Ci mancherebbe visto che i giocatori utilizzati hanno nelle gambe un mese di preparazione al prossimo campionato.

Gli stessi verdetti sui parquet, comunque, vanno presi nel bene e nel male con le pinze perché in assenza dei punti in palio qualsiasi tipo di test è per lo più inattendibile. Lo stato di efficienza fisica, tra l’altro, dipende dal tipo di programmazione stilata al via della stagione dai preparatori atletici. In piena sintonia con i coach c’è chi imposta i carichi di lavoro per una partenza sprint; altri viceversa optano per un raggiungimento della forma in corsa. Sugli schemi si è nelle esclusive mani degli allenatori che ciascuno a modo loro vanno alla ricerca delle migliori strategie. Avvantaggiati i tecnici confermati a patto che non si ritrovino un organico rinnovato.

Il club cittadino si impatta con un Sandro Dell’Agnello da pochissimo a Bergamo e con i soli Fattori e Sergio scampati alla cessione. Il veterano Adriano Vertemati (complimenti per i 7 anni di fila sin qui sulla panca della Bassa) di pari passo non può cantar vittoria perché deve assemblare cinque pedine appena ingaggiate. Insomma, buon e soprattutto intenso lavoro a coach e giocatori perché saranno sfide vere già tra una ventina di giorni.

