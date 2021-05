Basket, Cassa Rurale regalaci le semifinali: possibile se si vincerà a Ferrara Ferrara-Cassa Rurale inizierà domenica 30 maggio alle ore 20,45 per consentire la ripresa diretta su Ms Sport.

Ma sì, vinciamo subito a Ferrara e l’accesso alle semifinali-playoff scatterà automaticamente. Questa la situazione: i trevigliesi vantano due sfide vinte e una persa, di conseguenza collezionando il terzo successo si costringerà il quintetto emiliano alla definitiva resa. Se viceversa dovesse prevalere Ferrara si deciderà il tutto nella gara di spareggio in programma, questa volta, al PalaFacchetti mercoledì 2 giugno. I «bancari» dovranno ricaricare le batterie dimenticando la scialba prova di venerdì scorso allorquando vennero sconfitti di dieci lunghezze (80-70). Risultato negativo la prestazione sotto tono di folletto Frazier protagonista numero uno nella partita precedente (vinse Treviglio al termine di un supplementare).

Certo il perdurare dell’assenza di watusso Borra si sta facendo sentire eccome tanto più che il sostituto Ancellotti (ingaggiato in corsa) non è che si stia dimostrando del tutto all’altezza di un curriculum decisamente eccellente. Il fronte Ferrara vanta la coppia Pacher-Penna in condizioni di forma eccezionale con il primo che oltre a dirigere gli schemi in cabina di regia sa centrare canestri mozzafiato dalla media e dalla grande distanza. Auspicabile perciò un marcamento stretto nei confronti dei due. Tornando a Treviglio se Frazier tornerà subito ai livelli che gli competono e le lingue di fuoco Reati e Pepe faranno collezione di punti evitare la «bella» mercoledì non dovrebbe costituire un grosso problema. Ferrara-Cassa Rurale inizierà domenica 30 maggio alle ore 20,45 per consentire la ripresa diretta su Ms Sport.

