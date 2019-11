Basket, Cassa Rurale Treviglio da urlo

Ritorno da Napoli con un +22 punti Torna grande da Napoli la Cassa Rurale cancellando di colpo il passo falso nell’esilio di Bergamo con la capolista Casalmonferrato.

Un blitz, quello sul parquet campano, mai messo in dubbio specie a partire dalla seconda frazione in poi. E dire che Napoli era reduce da una tripla vincente consecutiva. Ma per i trevigliesi è stato cosa semplice domare avversari sostenuti a viva voce dai supporter locali. Tre le pedine dal rendimento super capitan Reati (23 punti di cui 6 su 11 dalla lunga distanza) Caroti e Palumbo i quali, oltre ad un efficace regia, hanno terminato il match in doppia cifra. Non al top, invece, gli stranieri Pacher e Ivanov. Sull’altro fronte non è stata sufficiente la super prestazione del talentuoso Roderck (22), immensamente ammirato nello scorso campionato al PalaAgnelli dai cugini della città con il connazionale folletto Taylor.

I parziali: 25-21; 7-21; 13-23 con il finale di 81-59: la Cassa Rurale è stata in grado di produrre schemi offensivi da brividi e al tempo stesso di porsi da saracinesca in difesa (solo 59 i punti incassati).

Con la posta in palio appena blindata, il team di coach Adriano Vertemati mantiene l’altra classifica con l’opportunità di fortificarla visto che deve recuperare la gara interna con l’abbordabile Agrigento. Occhio, però, all’impegno di sabato 16 novembre a Latina contro l’ostica contendente tra le candidate ai playoff promozione.

