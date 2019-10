Basket, c’è la Roma dell’ex Fattori

Bergamo anticipa sabato al PalaAgnelli Opportunità per Bergamo di festeggiare il secondo successo di fila al Palagnelli (appuntamento sabato 19 alle 17).

L’avversaria, Eurobasket Roma non è tra le più accreditate del girone. Il secondo team della capitale ha sin qui disputato un solo match perdendolo domenica scorsa a Casalmonferrato (81-80) mentre quello dell’esordio lo recupererà martedì con Derthona. È la squadra dell’ex Giovanni Fattori, l’ala-pivot che da noi ha disputato gli ultimi due campionati alla grande sia nelle vesti di tiratore da fuori sia da sotto i tabelloni.

Due i punti all’attivo dal team di coach Marco Calvani: quelli conquistati in modo rocambolesco ma meritati in casa alla prima giornata contro Scafati (memorabile il canestro della vittoria sulla sirena di Lautier da oltre venti metri). Poi un ko in trasferta con il Derthona. Interessante sarà osservare come la rivoluzionata e giovane formazione orobica si comporterà con un’avversaria dalle non troppe pretese in fatto di obiettivi. In altre parole per capitan Bozzetto (complimenti e auguri a Davide e Angelica per la nascita di Edoardo) si tratterà di un test per capire le reali potenzialità della squadra e gli obiettivi a cui può puntare. In ottica Bergamo, sul verdetto della gara, molto dipenderà dalle prestazioni della coppia straniera Carrol-Lautier, sinora sempre in doppia cifra.

