Basket, Davide Reati raddoppia

Il capitano a Treviglio altri due anni Il capitano della Cassa Rurale, Davide Reati, raddoppia il legame con il sodalizio trevigliese. La forte ala trentunenne ha, infatti, allungato il contratto fino al giugno 2022.

«Felicissimo -ha detto Reati - di rimanere nella società presieduta da Gian Franco Testa per altre due stagioni sportive. È qui, del resto, da dove è iniziata la mia carriera in un ambiente che mi ha favorito e agevolato sotto parecchi aspetti».

Una mossa, quella della Cassa Rurale, sinonimo degli ambiziosi obiettivi visti in proiezione prossima-futura. Altro elemento tutt’altro da sottovalutare è che la dirigenza ne sta approfittando della definitiva sospensione del campionato per essere operativa sul mercato. Così facendo si è in grado di battere sul tempo altri sodalizi che a quanto pare stanno privilegiando altre direzioni a detta di alcuni, secondarie.

Voci abbastanza attendibili parlano di un concreto interessamento sul ventiduenne Zugno, il regista che si è messo in luce, nello scorso torneo, nel Bergamo. La trattativa è in corso: sappiamo, comunque, che il general manager dello stesso Bergamo, Gian Luca Petronio, ci terrebbe a confermarlo. Tornando alla Cassa Rurale, il direttore Euclide Insogna è alle prese con gli stranieri in organico anche perchè non è sicuro che Pacher e Collins respingano offerte economicamente più di spessore. Punti di domanda pure sul talentuoso Palumbo e watusso Borra appetiti da club di categoria superiore.

