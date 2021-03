Basket, derbissimo Treviglio-Bergamo

Formazioni al completo e gran forma Nel match di andata lo scorso 31 gennaio prevalse Treviglio (76-73) con Bergamo artefice di una impensabile rimonta non completata dopo aver subito una netta supremazia di Treviglio

Derbissimo con Bergamo e Treviglio pronte a sfidarsi con motivazioni differenti ma intense giovedì 4 marzo al PalaFacchetti (palla a due alle ore 20,30). Withu alla ricerca di punti salvezza; Cassa Rurale per volare ai playoff. Posta in palio dal valore imponente, dunque, per entrambe. Senza contare che prevalere nello scontro campanilistico rappresenta per le due carismatiche formazioni orobiche un valore aggiunto altamente certificabile.

La classifica vede i «bancari» quarti mentre i cittadini penultimi distanziati di otto lunghezze. Stando ai numeri i pronostici della vigilia tendono a favorire il team della Bassa. Occhio però in quanto poi sul parquet spesso e volentieri le previsioni, in scontri del genere, riservano sorprendenti verdetti. Di certo c’è che Cassa Rurale e Withu si affrontano in condizioni di forma brillanti. I padroni di casa sono reduci da un paio di successi lusinghieri, di contro il quintetto del presidente Vincenzo Galluzzo (subentrato allo storico Massimo Lentsch) sventola ai quattro venti addirittura sei vittorie nelle ultime otto partite disputate. Ribadiamolo: contendenti in invidiabile salute decise più che mai a proseguire sul percorso orgogliosamente tracciato.

Elemento importante per l’esito dell’atteso confronto deriverà dalle strategie tecniche e tattiche escogitate dai coach Devis Cagnardi e Marco Calvani. Nell’andata, al PalaAgnelli lo scorso 31 gennaio prevalse Treviglio (76-73) con Bergamo artefice di una impensabile rimonta non completata dopo aver subito una netta supremazia di Treviglio per un bel po’ di gara. Cassa Rurale e Withu scenderanno in campo con le migliori formazioni.

