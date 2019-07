Basket, ecco i calendari dell’A2

Il derby si gioca all’ultima giornata La prossima stagione inizierà il 6 ottobre.

Sarà il PalaAgnelli a ospitare per primo la sfida tra il team cittadino e quello della Bassa, al tredicesimo turno (fine dell’andata) il 15 dicembre; ritorno al PalaFacchetti l’1 marzo. Bergamo esordirà in casa con Scafati mentre i trevigliesi andranno in Sicilia per affrontare il Trapani.

Domanda scontata: in quali posizioni di classifica si troveranno i due team orobici nella gara conclusiva della regular season. Fammi indovino e diventerò ricco. Oggi come oggi, a mercato ancora aperto, la squadra sulla quale scommettere è quella del confermatissimo coach Adriano Vertemati, già confezionata nei nove decimi e dotata di un tasso tecnico di un certo spessore. Non così Bergamo, che ha iniziato con notevole ritardo le trattative e ha dovuto anche sostituire la bellezza di cinque-sei titolari accasatisi altrove e anche dell’allenatore: Carlo Calvani è subentrato a Sandro dell’Agnello.

In ogni caso Bergamo e Treviglio prima che in campionato, si incontreranno nella nuova supercoppa il 15 agosto al PalaAgnelli. Per quella data è auspicabile che pure la formazione di patron Massimo Lentsch si presenti con un roster in grado di ripetere lo strepitoso exploit della passata stagione.

Leggi qui tutto il calendario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA