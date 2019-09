Basket, il derby scalda il pre campionato

Bergamo-Cassa Rurale al PalaAgnelli Domenica 15 settembre al PalaAgnelli, fischio d’inizio alle 18.

Si tratta pur sempre di un derby, a 20 giorni dall’inizio del campionato la sfida avrà sì il sapore dell’atavica rivalità fra le due compagini ma certo non potrà dare indicazioni precise sul valore delle due compagini. In palio ci sono comunque i due punti per la qualificazione nella successiva fase della Supercoppa di serie A2, peraltro non troppo seguita rispetto alle attese degli organizzatori. Nelle precedenti due gare i team orobici hanno entrambi vinto: in modo convincente i trevigliesi, i quali non hanno faticato per superare Orzinuovi e Urania Milano, in modo più rocambolesco, invece, i cittadini che hanno vinto entrambi i match di un punto negli ultimi secondi di gara.

La Cassa Rurale (ex Remer) parte con un credito maggiore nella considerazione degli addetti ai lavori. Ma domenica nulla si può dare per scontato visto che si tratta pur sempre di un derby, in cui prevarrà l’agonismo alla tecnica, come quasi sempre in questi casi.

Occhi puntati sulle coppie straniere (Pacher-Ivanov e Lautier-Carroll) per capire come sia stato l’operato sul mercato delle due società.

Sulla panchina di Bergamo ci sarà l’esordiente Marco Calvani e mentre su quella trevigliese il più che collaudato Adriano Vertemati (alla nona stagione consecutiva). Al palazzetto di Bergamo ci si aspetta un buon afflusso di pubblico, visto anche che l’Atalanta a Genova sarà impegnata nel match di pranzo.

