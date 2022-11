Basket, il nuovo coach della Mascio è Alex Finelli

Alessandro Finelli, 55 anni, bolognese, è il nuovo coach della Mascio. Sostituisce Michele Carrea, sollevato dall’incarico 48 ore dopo la sconfitta interna della squadra di domenica scorsa al PalaFacchetti contro Torino. Finelli ha sulle spalle parecchi campionati sulle panchine di sodalizi di serie A e A2. Un curriculum, il suo, colmo di esperienze significative maturate in club specie con obiettivi ambiziosi da raggiungere. Proprio sulla falsariga di Treviglio che, da quando c’è il patron e presidente Stefano Masci,o non nasconde di voler raggiungere l’élite del basket nazionale. La notizia dell’esonero di Carrea ha suscitato , comunque, un certo scalpore anche se gli ultimi due flop di fila (Cantù e Torino) e le vittorie al fotofinish contro le modeste Roma e Latina avevano fatto arricciare il naso a gran parte della tifoseria. Evidente che il ricorrere al nuovo allenatore conferma come la dirigenza non intenda tralasciare nulla onde confermare alla squadra il ruolo di protagonista del torneo. Primo compito di Finelli è di preparare al meglio il roster per la trasferta di Trapani, di domenica 6 novembre. Finelli ha preso contatto con i giocatori già nella mattinata di mercoledì 2 novembre. Conferenza di presentazione alla stampa nello stesso pomeriggio alle ore 15 al PalaFacchetti.