Basket, Ivanov a Treviglio

A Bergamo il nuovo general manager È Pavlin Ivanov, ventiseienne guardia bulgara sarà il secondo straniero della Cassa Rurale e invece Gianluca Petronio è il nuovo general manager della squadra cittadina.

È Pavlin Ivanov, ventiseienne guardia bulgara lo straniero che affiancherà nel quintetto base lo statunitense Aj Packer nella Cassa Rurale Treviglio edizione 2019-2020. Fa parte della nazionale del suo Paese, dotato di un eccellente palleggio e di un buon tiro. Con il suo ingaggio la Cassa Rurale (ha ricevuto il testimone in qualità di sponsor dalla Remer la scorsa settimana) può ritenersi confezionata a circa un mese dal raduno per la preparazione al prossimo campionato. «Sì -dice il general manager Euclide Insogna con giustificato orgoglio- a tempo di record abbiamo consegnato a coach Adriano Vertemati un roster completo in ogni ruolo. Alla riconosciute capacità del nostro allenatore il compito di far amalgamare i giocatori in fretta».A invocare l’acquisto di Ivanov è stato proprio Vertemati che lo plasmò, allora appena quindicenne, nelle giovanili della pluri medagliata Benetton Treviso. La Cassa Rurale, così com’è, si avvale dei titolarissimi Packer, Ivanov, Caroti, Borra e Reati supportati dai cambi di lusso Palumbo e D’Almeida nonché da tre baby in rampa di lancio.

Quanto ai cugini del Bergamo Basket oltre all’ufficialità dell’arrivo dell’esperto tecnico Marco Calvani c’è la conferma di Gianluca Petronio nelle funzioni di general manager in sostituzione di Valeriano D’Orta che alla prima chiamata della Virtus Bologna ha risposto subito “presente”.

