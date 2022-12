Basket, la Mascio battuta nei quarti di Coppa Italia a Cento

La Mascio perde i quarti di finale con il Cento, pertanto viene subito eliminata dalla Coppa Italia di serie A2. I trevigliesi escono dalla competizione della Lega Basket perdendo a Cento per 68-66. Una sconfitta subita nell’ultimo minuto con entrambi i tiri liberi realizzati da Berti. Il film della gara ha registrato i primi due tempi sulla parità (19-14 al 10 minuto) e 36-31 all’intervallo lungo. Il Cento è riuscito a prendere un certo largo nella successiva frazione (57-49). Nell’ultima, però, la Mascio ha recuperato tanto da impattare dopo poche battute. A livello individuale hanno svettato capitan Sacchetti (14 punti), Marini (13) e Clark e Giuri con 12 punti entrambi. Mattatore della serata il pupillo del Cento, Marks, autore di 24 punti. Superiore Cento a rimbalzo: 43 quelli accaparrati contro i 34 della Mascio. La prestazione della Mascio è risultata, comunque, positiva. Bene la difesa predisposta come pure la concentrazione evidenziata lungo l’arco della sfida. Peccato, ribadiamo, non essere riusciti nelle battute finali a portare a casa un successo che sarebbe stato meritato.