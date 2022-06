Basket, la Withu perde lo spareggio con Cividale del Friuli ed esce dai playoff

Imbarazzante e al tempo stesso impietoso commentare lo spareggio Cividale-Bergamo terminata con la scontata vittoria dei padroni di casa per 99-61. Del resto cosa si può dire di una sfida altamente impari, visto che per affrontare la corazzata della serie cadetta la Withu è scesa sul parquet friulano con sole otto pedine a referto, in quanto Isotta e Cagliani a Ragusa per la rassegna nazionale giovanile con la canotta della consociata Bluorobica. Senza contare che l’acciaccato Ihedioha si è sacrificato per non oltre 4’ 32”. Sicché trascorsi appena 5 minuti i locali si sono trovati avanti di 10 lunghezze (18-8). E di questo passo è risultato agevole per Cividale recarsi all’intervallo lungo a +22 (54-32). Medesimi copioni (o giù di lì) recitati dal quintetto di casa nelle successive frazioni terminate rispettivamente 73-51 e col finale, ribadiamo 99-61. Lodevole come nelle precedenti esibizioni l’animus pugnandi della squadra messa in campo da coach Devis Cagnardi. Migliore della Withu il solito Dell’Agnello con 20 punti e 8 rimbalzi subito seguito da Simoncelli (11). Con la sconfitta a Cividale, capitan Savoldelli e compagni escono definitivamente dai playoff-promozione. Una partecipazione inconfutabilmente maiuscola: superati i quarti di finale contro il favorito Legnano, il club cittadino aveva imposto lo spareggio a Cividale vincendo entrambi i confronti al PalaAgnelli. Quindi il match disputato la sera di mercoledì 8 giugno in Friuli nel corso del quale, vale la pena strombazzarlo senza remora, più che netto è risultato il divario tra le contendenti. Un vero peccato...