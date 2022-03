Basket, Mascio a Orzinuovi contro la Cenerentola del campionato. Withu, anticipo con Padova al PalaAgnelli

Treviglio 26 punti; Orzinuovi un paio. Doverosa premessa nel presentare la gara tra bresciani e Mascio di domenica 20 marzo a Orzinuovi (alle 18 il via). Ci mancherebbe che il team di coach Michele Mascio non tornasse a casa con la pressoché scontata posta in palio. In aggiunta a un copioso numero di canestri in saccoccia. Se non dovesse accadere ci sarebbe da mettere le mani nei capelli. Sì perché la Mascio in partenza dovrà assolutamente riprendere la marcia vincente dopo gli ultimi flop con Casale Monferrato (al PalaFacchetti) e di Trapani nel recupero di metà settimana. Meno male che nonostante il doppio incidente di percorso la squadra della cittadina della Bassa ha salvaguardato il quarto posto in classifica, posizione se non altro allineata con gli obiettivi sia pure da minimo sindacale indicati dalla dirigenza in estate.