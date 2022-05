Basket: Mascio, ci siamo con i playoff promozione. Withu, a Bergamo ultima di regular season

Mascio all’assalto dei playoff promozione incentivata anche dal recentissimo ingaggio dell’ala tuttofare Eric Lombardi . Un innesto - quello del ventinovenne ingaggiato dal Napoli (serie A1) fortemente voluto per innalzare ulteriormente gli obiettivi da raggiungere. Se così non fosse perché mai rafforzare un organico già di per sè consistente? E allora sotto sin dalla sfida d’esordio in programma domenica 8 maggio (ore 18) al palasport di Chiusi . Prima e seconda partita in trasferta visto che Chiusi ha preceduto nella graduatoria finale i trevigliesi di una posizione (la quarta). Da auspicare, dunque, il doppio colpaccio iniziale per poter puntare poi alla terza vittoria (e quindi passaggio al successivo turno) sul parquet amico del PalaFacchetti. Pure a Chiusi non mancherà un adeguato sostegno dagli spalti da parte degli agguerriti tifosi della Bassa.

Ultimo match di regular season, invece, per la Withu, sempre domenica alle 18, al PalaAgnelli contro Mestre. Si tratterà di formalità per eccellenza visto che il quintetto cittadino ha da tempo blindato il quinto posto in regular season. Qualche velleità l’avranno i mestrini che precedono gli stessi bergamaschi in graduatoria. Occasione per l’allenatore Devis Cagnardi per mettere a punto la squadra a pochi giorni dal via dei playoff (si lotterà per il salto in A2). «Siamo in un buon momento - dice il dirigente Franco Meneghel - e in particolare anche i giovani stanno ormai rispondendo alle attese». Parole, sicuramente, incoraggianti specie in chiave prossima-futura.