Basket, Mascio: quinta vittoria in scioltezza. Withu, preoccupante scivolone a Padova

Cinquina di vittorie di fila per la Mascio che in tutta scioltezza ha rispedito a Piacenza la Bekery con l’eloquente punteggio di 95-71. Come del resto preannunciato in fase di presentazione della sfida si è riscontrata una certificata disparità di valori sul parquet del PalaFacchetti. Da una parte un competitivo Treviglio la cui rosa , del resto, è stata confezionata per raggiungere significativi obiettivi. Sul fronte opposto piacentini con il traguardo-salvezza. Sin dall’inizio si è riscontrato il netto divario con i locali a chiudere la frazione iniziale sul 32-14. Margine di vantaggio consolidato al segnale dell’intervallo lungo (55-29). Nella terza frazione medesimo copione di quello precedente (72-43) con punteggio finale, ribadiamo 95-71. A livello individuale i migliori Lupusor (17) e Rodriguez (18) seguiti da Sacchetti e Potts con 11 punti ciascuno e Langston (10).

Note dolenti, viceversa, per Bergamo sconfitta a Padova per 102-96 dal team locale, penultimo in classifica a quota 6 negli otto turni disputati. Withu avanti solo nei due primi quarti sia pure di poco (26-22 e 57-50). Dopodiché puntualmente in corsa per recuperare ma inutilmente. Come indicano i 102 punti subiti è risultata evidente la difficoltà del reparto difensivo di controllare avversari a nozze nel macinare canestri su canestri. Anche la superiorità a rimbalzo della formazione avversaria la dice lunga considerato che i numeri parlano di 38 a 27 a favore di quest’ultima. Gira e rigira le lacune vengono a galla: senza adeguati centimetri nei centrali titolari c’è ben poco da pretendere. Quattro gli orobici in doppia cifra: Sodaro (25) il coriaceo Ihedioha (26), il cecchino Negri (17) e figlio d’arte Dell’Agnello (14).

