Basket: Mascio sbanca il PalaLido di Milano. Withu, che sberla a Monfalcone A gonfie vele Treviglio in A2 che sbanca il PalaLido di Milano per 90 a 69.

Vittima la locale Urania distanziata subito nel punteggio nel corso dei dieci minuti iniziali (28-18). Ulteriore allungo dei trevigliesi prima dell’intervallo lungo terminato 65-35. Facile per il quintetto di coach Michele Carrea gestire i due successivi quarti e godersi il più che meritato successo alla sirena di fine partita. I parziali: 18-28; 35-56 e 57-77. A livello individuale determinante la copia statunitense

Langston (16) e Potts (26). buono pure il regista Rodriguez (17). Mascio superiore ai pur generosi avversari a rimbalzo e nei tiri pesanti.

Quello che, tuttavia, è particolarmente piaciuto nella Mascio è la ritrovata mentalità vincente, figlia di una esecuzione degli schemi provati e riprovati in settimana in maniera ossessiva. Sugli spalti dello storico PalaLido un buon numero di supporter che hanno dato la loro spinta. Avanti così!

Appuntamento, adesso, al PalaFacchetti domenica 7 novembre (alle 20) contro Capo d’Orlando relegato nella bassa classifica.

Secondo flop di fila per la Withu nel secondo turno di regular season (serie B). A Monfalcone non c’è stata storia con i padroni di casa sempre in netto vantaggio. Risultato finale eloquente: 101-76. Si sono incassati oltre cento punti da avversari che avevano all’attivo un’unica vittoria. Sicchè dopo i tre turni iniziali vincenti il team cittadino di colpo ha perso al PalaAgnelli con Fiorenzuola (74-91) e nel turno successivo in Friuli con il passivo addirittura di 25 lunghezze.

Difficile individuare le cause di una simile metamorfosi in negativo. Pensare che l’organico della Withu (salvo, secondo noi, non al top sotto canestro per la mancanza di un autentico pivottone di categoria, cosa del resto venuta a galla ulteriormente a Monfalcone) è stato confezionato per puntare in alto. Per carità, siamo solo all’inizio della stagione ma sarebbe già auspicabile cambiare energicamente rotta. A cominciare dal prossimo impegno datato sabato 7 novembre a Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA