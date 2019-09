Basket, niente finali di Supercoppa

Treviglio battuta da Tortona 76 a 69 Con un passivo di sette lunghezze la Cassa Rurale (ex Remer) ha dato l’addio alla Supercoppa di serie A2.

A qualificarsi per le finali di questa inedita competizione é il Tortona (69-76 il finale). Questo il verdetto della sfida disputata domenica 22 al PalaAgnelli di Bergamo. Visto il perdurare dell’inutilizzo del PalaFacchetti. Una partita sostanzialmente equilibrata con minimi scarti da una parte e dall’altra per i quaranta minuti di gioco. I parziali: 13-18; 30-34; 60-54; 69-76.

A livello individuale nel team di Adriano Vertemati hanno svettato capitan Reati (16 punti) e l’indomabile Caroti (con i 17punti totalizzati è risultato il miglior cecchino della partita). Bene pure Ivanov con 12 punti mentre lo statunitense Parcher non è apparso nella miglior serata. Sul fronte opposto in cattedra Gaines (15 punti) e Martini (12). Bene anche l’ex Bergamo Basket Pullazi, il quale oltre alla combattività di sempre si è imposto a rimbalzo e al tiro. Al termine della partita, alla quale ha assistito un buon numero di tifosi, il direttore sportivo Massimo Gritti ha detto “ Purtroppo non ce l’abbiamo fatta a qualificarci ma al tempo stesso dobbiamo ritenerci soddisfatti per come ci stiamo avvicinando al via del campionato”.

Intanto sabato, nella centrale piazza Setti a Treviglio la squadra si è presentata ufficialmente ad autorità, supporter e stampa. Nell’occasione Vertemati si è detto «Convinto di ottenere il massimo da un gruppo di giocatori puntuali nel rigoroso lavoro di palestra».

