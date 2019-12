Basket, nuovo arrivo alla Cassa Rurale

Benvenuto allo statunitense Collins Il giocatore d’Oltreoceano è stato prelevato dal Cantù (serie A1): potrebbe esordire domenica 5 gennaio al PalaFacchetti contro la pari classifica Torino.

È la guardia venticinquenne Corban Collins il nuovo statunitense ingaggiato dalla Cassa Rurale nel mercato d’inverno. Collins prenderà il posto del bulgaro Ivanov (anche se la società non lo ha ancora ufficialmente comunicato), che non ha convinto del tutto nel girone di andata della regular season. L’auspicio è che Collins si evidenzi nel collezionare canestri il più possibile. Il giocatore d’Oltreoceano è stato prelevato dal Cantù (serie A1), dove aveva giostrato sin qui realizzando sette punti di media a partita nei 21 minuti di impiego sul parquet.

Un innesto nello scacchiere di coach Adriano Vertemati che dovrebbe migliorare la fase offensiva in maniera certificabile. Collins è già a disposizione della Cassa Rurale, pertanto potrebbe esordire domenica 5 gennaio al PalaFacchetti contro la pari classifica Torino. I trevigliesi sono reduci dal ko di Rieti, dove il quintetto locale ha prevalso per 70-63 al termine di un match assai combattuto. Terza in graduatoria, la formazione presieduta da Gianfranco Testa ha così la possibilità di consolidare la qualificazione che porterà a disputare i playoff per il salto nel massimo torneo italiano. A Rieti sono venute meno le solite prestazioni di un certo livello di capitan Reati (autore di un unico punto) e di un watusso Borra (8) non al meglio delle condizioni fisiche. Contro Torino esordirà tra le mura amiche Simone Doneda, il talentuoso diciannovenne ala di Alzano Lombardo ingaggiato la scorsa settimana dal Porto San Elpidio, club di serie B.

