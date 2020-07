Basket, primo acquisto del Bergamo

È il 23enne Mattia Da Campo Si chiama Mattia Da Campo, 23 anni, ala di 200 centimetri, il primo acquisto di Bergamo.

Niente di sensazionale, per il momento, sui suoi trascorsi. Affidiamoci, tuttavia, alle dichiarazioni del vice allenatore Grazzini: «Da tempo seguo i progressi di Mattia agli Seattle Redhawks e sono convinto che anche da noi darà un adeguato apporto».

Da Campo, guardia-ala, sostituirà così uno dei sei partenti italiani visto che i soli Zugno (24) e Parravicini (19) rimarranno a disposizione del confermato coach Marco Calvani. Quanto alla copia di stranieri da inserire al posto di Carroll (trasferito a Treviso, nella massima divisione nazionale) e di Jackson (in cerca di sistemazione) purtroppo nessuna novità.

D’accordo che il mercato offre una lista di pedine paragonabili a un folto elenco del telefono, ma prolungare le scelte non è mai auspicabile. Preposto con ampi poteri alla campagna acquisti-cessioni è il general manager Gian Luca Petronio a stretto contatto con Massimo Lentsch, numero uno del sodalizio cittadino. E Calvani? Tranquilli in quanto il tencico romano ha un feeling particolare con lo stesso Petronio, una specie di simbiosi creata nel corso della tribolata stagione interrotta di colpo per il coronavisrus. Non resta che pazientare per le novità in entrata della squadra consolandoci al pensiero che di tempo ve ne è in abbondanza.

