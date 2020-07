Basket, Pullazi torna a Bergamo

È ufficiale l'acquisto dell’ala albanese L’anticipazione sul ritorno al Bergamo Basket di Rei Pullazi ha trovato la conferma ufficiale.

Il ventiseienne lungo di origine albanese ma con cittadinanza italiana da noi interpellato già nei giorni scorsi si era detto felicissimo di rivestire la canotta orobica indossata un paio di stagioni or sono. «Rientro in una società -aveva detto- di cui conosco la serietà e le intenzioni di cancellare il deludente campionato scorso e con la volontà di ripartire bene».

A caldeggiare il suo ingaggio è stato coach Marco Calvani che ha avuto il giocatore a Roma quando militava nelle formazioni giovanili. Ricordiamo Pullazi come un giocatore di gran carattere e dotato di un buon tiro, sia in penetrazione che dalla media-lunga distanza. Insomma un atleta eclettico da sfruttare in diverse combinazioni di gioco. Pullazi è stato ingaggiato dopo Masciadri, altro giocatore dalla mano «calda».

Mancano all’appello gli stranieri. Ruoli appetibili quelli di pivot e di guardia per sostituire i partenti Carrol (trasferitosi a Treviso) e Jakson alla ricerca di sistemazione. Se la scelta cadrà su giocatori di fascia alta l’organico del Bergamo assumerà quotazioni di spessore. Al contrario, cioè, di quanto accaduto la scorsa estate quando la rosa affidata a Calvani era tra le più modeste dell’intero girone.

