Basket serie B: Bergamo sconfitta in amichevole a Bernareggio (81-86) Seconda amichevole, seconda sconfitta per la Withu. Dopo il precedente passo falso di Cremona (66-73) il team cittadino si è arreso pure al Bernareggio (81-86) sabato 4 settembre.

Due risultati negativi contro avversarie di pari categoria (serie B). Guai allarmarsi anche se perdere non fa piacere a nessuno. Se non altro consoliamoci all’idea che rispetto alla prova nella città del Torrazzo si sono intravisti alcuni miglioramenti sia nella tenuta atletica, sia nell’esecuzione degli schemi offensivi.

A livello individuale si sono mossi oltre la sufficienza Ihedioha, Negri e Sodero. Assente Dell’Agnello più che altro per precauzione, coach Cagnardi ha alternato sul parquet tutte le altre pedine convocate per la trasferta.

Secondo noi al quintetto titolare sarebbe necessario l’inserimento di un pivot che dia più equilibro al rooster.

Prossimo test significativo in preparazione al campionato cadetto che prende il via il prossimo 2 ottobre, sarà il primo turno di Supercoppa in programma domenica 12 settembre al PalaAgnelli contro l’Aurora Desio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA