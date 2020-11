Basket, slitta di un turno la serie A2

Col derbissimo Bergamo-Treviglio La Lega basket ha fatto slittare di una settimana il via del campionato. Si parte il 22 novembre con la sfida tra le due bergamasche.

Inizierà proprio col derbissimo Bergamo-Treviglio il campionato di serie A2. Lo si deve alla decisione della Lega basket che ha fatto slittare di una settimana il pronti via del campionato. Palla a due, quindi, il 22 novembre con il primo turno slittato al terzo dove appunto il calendario prevede la sfida tra le due rappresentanti di casa nostra. Il tutto, naturalmente, se le vicende legate al coronavirus lo consentiranno. Quanto agli allenamenti nessuna variazione visto che le squadre potranno prepararsi senza alcun intoppo. Unanimi i consensi delle dirigenze di entrambi i club. Franco Meneghel, meritatamente promosso al ruolo di responsabile di Bergamo recentemente sponsorizzato Withu: «Ci atteniamo favorevolmente alle scelte istituzionali continuando a seguire in modo scrupoloso le indicazioni sulla sicurezza impartite. Ovvio che non vediamo l’ora di lasciare alle spalle una situazione che ci porta a una serie di rinunce peraltro razionali». Parola a Euclide Insogna, general manager della Cassa Rurale: «Considerata la situazione ci pare equo spostare la data dell inizio. Importante venirne, comunque, a una tenendo presente pure le aspettative dei tifosi e degli indispensabili sponsor»

© RIPRODUZIONE RISERVATA