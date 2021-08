Basket, stagione al via anche a Treviglio. Mascio: faremo volare la Blu Basket Primo raduno anche per la Withu Bergamo: buon clima e ottimismo tra dirigenti e giocatori.

Al PalaFacchetti la Mascio (serie A2) e al Lazzaretto cittadino la Withu (B) al primo appuntamento della stagione sportiva 2021-2022. Vacanze estive terminate per tutti da mercoledì 18 agosto visto che da domani (giovedì) i giocatori saranno al lavoro a pieno ritmo. Considerando i parecchi volti nuovi di entrambi gli organici, ai convocati verrà richiesto massimo impegno per assimilare in tempi ragionevolmente brevi il dovuto amalgama sia tecnico sia sul parquet e fuori.

Pure per i coach (Michele Carrea a Treviglio; Devis Cagnardi a Bergamo) ingaggiati di recente si tratterà di accelerare il dovuto inserimento. Se il buongiorno, come si dice, si vede dal mattino l’aria respirata all’impatto per la ripresa dell’attività è sembrata priva di interferenze atmosferiche. Tanto per capirci fino in fondo la fiducia e un certificabile ottimismo non è mancato né sul fronte dirigenziale né da parte dello staff tecnico. Cagnardi ha ripetuto che «si aspetta giocatori carichi e motivati per portare avanti un torneo portatore di risultati». Sul medesimo copione le considerazioni di Carrea: «L’organico è stato confezionato per regalare alla competente tifoseria i migliori risultati».

Del resto l’organico trevigliese, forte degli acquisti degli statunitensi Langston e Potts e di Sacchetti, Venuto, Rodriguez, Miaschi e delle conferme di capitan Reati, Lupusor la dicono lunga in materia. Così come parla chiaro l’apprezzabile rivoluzionaria rosa della Withu che vede gli innesti di Dell’Agnello, Negri, Ihedioha, Savoldelli e Sodero. Non ci stancheremo, comunque, di puntualizzare che se dovesse arrivare il classico pivottone di categoria i sogni si raddoppierebbero in maniera esorbitante.

Assente per impegni di lavoro il maggiore azionista Matteo Ballarin, l’inappuntabile presidente Enzo Galluzzo (ha sostituito patron Massimo Lentsch a metà del passato campionato) si è detto soddisfatto di una squadra in grado di ridare alla città un ruolo importante. Il numero uno nonchè sponsor Stefano Mascio: «È iniziato un progetto tanto impegnativo quanto entusiasmante: far volare la Blu Basket. Intendiamo concretizzare il sogno: per farlo abbiamo allestito un parco di uomini che hanno sposato un progetto ambizioso». Più eloquente delle parole pronunciate...

