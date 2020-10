Basket, Supercoppa: risultati opposti

Bene Treviglio, male Bergamo Trevigliesi col vento in poppa dominano su Piacenza; viceversa il team cittadino non ce la fa a evitare il ko contro un Milano non certo trascendentale.

Sorride la Cassa Rurale; molto meno Bergamo di recente sponsorizzata Withu. Trevigliesi col vento in poppa dominano su Piacenza; viceversa il team cittadino non ce la fa a evitare il ko contro un Milano non certo trascendentale. Le prime uscite ufficiali delle rappresentanti orobiche nella Supercoppa di Lega di serie A2 contro avversarie di pari categoria sono così risultate differenti per quanto concerne risultati e gioco espressi.

Trevigliesi non al top al Pala Facchetti solo nelle frazioni iniziali. Dopo l’intervallo, viceversa, è suonata la carica in virtù dei canestri di Borra, Pepe e soprattutto di capitan Reati. E dire che coach Devis Cagnardi non ha potuto schierare l’infortunato Frazier e l’affaticato Nikolic. Withu ancora con una condizione di forma arretrata. Evidentemente le amichevoli con squadre di categoria inferiore non hanno accelerato la preparazione. Sotto tono pure le prestazioni degli statunitensi Easley e Purvis e di un Pullazi eccessivamente nervoso. Verdetto finale: Bergamo-Milano: 69-77. Al Pala Facchetti e al Palasport di piazzale Tiraboschi hanno assistito tifoserie decimate in pieno rispetto alla regolamentazione anti covid.

