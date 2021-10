Basket, Teviglio inciampa a Mantova (71-81) nell’esordio del campionato di A2 Esordio con sconfitta per i trevigliesi.

Inciampa la Mascio all’esordio del campionato di serie A2. A sgambettarla Mantova 81-71. I trevigliesi devono digerire un ko inaspettato. Il film della gara ha certificato equilibrio con Mascio a condurre sino all’intervallo lungo, mentre i padroni di casa hanno condotto dal rientro dagli spogliatoi fino alle fine. I parziali: 17-23; 38-41 e 56-52. L’uscita per 5 falli dello statunitense Langasrer (a quel momento 11 punti all’attivo) ha nuociuto agli effetti del risultato a sfavore. A livello individuale bene l’altro americano Potts, autore di 21 punti. In doppia cifra pure Rodriguez (12) e Lupusor (11).

L’atteso ex nazionale Sacchetti può vantare 5 rimbalzi ma in fase risolutiva non è apparso in giornata di eccelsa vena (7 punti). Non al top Miaschi e Venuto (3 punti entrambi). Da sottolineare comunque la vitalità di Mantova la quale inferiore agli avversari di turno per qualità tecnica ha sfoderato agonismo e atletismo straordinari.

Coach Michele Carrea per girare la partita ha escogitato più di uno schema tattico ma le sorti non sono mutate. Una sconfitta che in ogni caso va esaminata approfonditamente in settimana per passare al contrattacco nei prossimi impegni. Non dimentichiamo che capitan Reati (inutilizzato perchè acciaccato) e compagni sono indicati tra i favoriti del campionato.

