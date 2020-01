Basket, tonfo per la Cassa Rurale

Perde in casa contro la Scafati Anche in difesa la squadra di coach Adriano Vertemati non è risultata al top delle migliori prestazioni.

Quarto tonfo di fila per la Cassa Rurale (65-67). Un poker di sconfitte non affatto annunciato. A non far riscattare i trevigliesi una Scafati determinata ma non sembrata qualitativamente superiore. Il team campano ha approfittato dell’evidente periodo no dei padroni di casa indiziabili di non sfruttare a pieno gli schemi offensivi. Anche in difesa la squadra di coach Adriano Vertemati non è risultata al top delle migliori prestazioni. Veniamo ai parziali: 21-17; 35-35; 44-55; 65-67 .

Scafati ha evidenziato una certa supremazia nella terza frazione in virtù di una applaudita precisione in fase terminale del match serale di giovedì 16 gennaio. Nell’ultimo tempo Treviglio ha cercato il tutto per tutto per rimettersi in riga ma i contendenti sono riusciti a contrapporre una forza di volontà abbinata a un equilibrio mentale da parte dell’intero collettiv o. Perdendo per la quarta volta la Cassa Rurale si sta mettendo nei guai anche se la zona play-off non è assolutamente compromessa sempre che gli stessi capitan Reati e soci si diano in fretta la dovuta mossa.

