Basket, torna grande la Cassa Rurale

Withu: altro tonfo, resta fanalino di coda I trevigliesi battono l’ambizioso Torino 77-66, la Withu rientra a Bergamo sconfitta da Mantova 75-63.

Torna grande la Cassa Rurale che ha steso al tappeto l’ambizioso Torino 77-66. Una vittoria che consente di mantenere l’alta classifica puntando pertanto ai playoff-promozione. Si è subito intuito che coach Devis Cagnardi aveva schierato giocatori alla ricerca dell’immediato riscatto dopo la precedente figuraccia sul campo della capolista Tortona. Il quarto iniziale si era del resto concluso 22-15. Leggera flessione nel tempo successivo con i piemontesi che riducevano il passivo (42-40). Al rientro dagli spogliatoi buona la ripartenza trevigliese che alla mezz’ora di gioco segnavano un promettente 58 a 52. Nell’ultima frazione si trattava così di gestire al meglio l’andamento dell divertente sfida. I migliori capitan Reati, la torre Borra e Nikolic.

Altro tonfo della Withu sempre fanalino di coda del girone. Il team di coach Marco Salvani rientra a Bergamo sconfitto da Mantova per 75-63 contro avversari da centro classifica. Niente da recriminare ma solo la consapevolezza di un organico tuttora insufficiente per salvaguardare la categoria. È dall’estate, del resto, che certifichiamo l’assenza quanto meno di una pedina esperta a supporto del quintetto titolare. Un correttivo che, come si vede, si fa attendere favorendo pertanto in classifica le concorrenti dirette. Sul parquet della formazione mantovana sono sempre stati i locali a condurre, anche se all’intervallo lungo la Withu aveva dimostrato di essere più che mai in partita. Il patatrac è emerso nell’ultima frazione con Mantova capace di racimolare una decina di punti di scarto. A livello individuale l’atteso Purvis ha finalmente piazzato 18 punti a referto, seguito dal ritrovato Zugno (16) e dal solito Pullazi (9). Bene pure Easley con 12 rimbalzi catturati.

