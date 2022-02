Basket, Treviglio (A2) e Bergamo (B) fanno centro a Piacenza e con Bologna

Vincono Treviglio a Piacenza (contro la Bakery) per 79 a 63 e Bergamo al PalaAgnelli (78-75) con Bologna. Senza storia il blitz dei trevigliesi sempre avanti nel punteggio arrivando anche a + 28. Sofferta, viceversa, la vittoria del team cittadino sancita nelle battute finali. Mascio che ha dunque riscattato la non annunciata sconfitta di un paio di domeniche fa contro Biella, vice cenerentola della serie A2. Capitan Reati e soci superiori in avanti e formato-saracinesca nel reparto arretrato. In aggiunta concentrazione e agonismo immensi. Parziali: 17-27; 26-49; 40-68 e ripetiamo il verdetto 79-63. A livello singolo svetta su tutti lo statunitense Langston con 18 punti. Altri quattro compagni in doppia cifra: peperino Rodriguez (13) Miaschi (12) Sollazzo e Bogliardi con dieci ciascuno. In virtù del successo il quintetto di coach Michele Carrea mantiene salda l’alta classifica.