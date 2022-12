Basket: Treviglio al via della Coppa Italia con qualche rimpianto

La Mascio si è guadagnata sul campo la partecipazione alla competizione in virtù del terzo posto nell’andata del campionato di A2 girone Rosso, dietro a Cantù e Cremona . Un buon piazzamento, ma forse con qualche rimpianto, visti alcuni inaspettati passaggi a vuoto soprattutto a inizio stagione. Ora, però, nessuna recriminazione, massima concentrazione sulla prima sfida di Coppa in programma a Cento giovedì 29 dicembre con inizio alle ore 20.45 . Una gara secca da vincere se si vuole accedere alla Final Four dell’11 e 12 marzo . La trasferta in Emilia è un test importante anche per coach Alessandro Finelli che vorrà rendersi conto del livello di forma dei suoi dopo la pausa natalizia.

Cento, che nel girone Rosso di A2 ha chiuso in vetta a parimerito con Forlì e Pistoia (seconda solo per differenza canestri), di recente ha ufficializzato l’ingaggio del regista Federico Mussini. Il 26enne reggiano, che proviene da Udine (quarta nel girone Rosso di A2) e ha alle spalle una buona carriera nelle nazionali under 20 e in A1 con Reggiana, Trieste e Pesaro, sarà un valore aggiunto per la squadra romagnola. Il team allenato da Cotti partirà anche dal vantaggio del fattore campo e di un pubblico appassionato che non manca mai di sostenere la squadra.