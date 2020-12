Basket, Treviglio anticipa a Mantova

Bergamo domenica a Casale Monferrato Anticipa la Cassa Rurale, sabato 5 dicembre (ore 20) in quel di Mantova; domenica 6 invece sarà la volta di Bergamo a recarsi a Casale Monferrato (pronti via alle 18).

Il quintetto trevigliese sul parquet Virgiliano intende riscattare il passo falso dell’esordio in campionato di Udine contro avversari comunque di prima fascia. Occhio perché Mantova ha le carte in regola per puntare eccome ai playoff. Naturalmente per rientrare a casa col bottino capitan Reati e soci dovranno evidenziare consistenti miglioramenti rispetto alla precedente sfida in Friuli dove soprattutto il titolato Frazier e watusso Borra si sono mossi molto al di sotto delle rispettive potenzialità. Nelle file mantovane giostra l’«eterno» italo-argentino Mario Ghersetti indimenticabile lungo della ex Bergamo.

Per la Withu si tratta dell’avvio in regular season bloccata ai nastri di partenza del torneo dalla convocazione di Bedini nella nazionale albanese. In Piemonte la squadra di coach Marco Calvani sarà collaudata da antagonisti costruiti per inserirsi nelle posizioni di classifica che contano. Bergamo, che certifica addirittura otto pedine su dieci fresche di ingaggio, dovrà bruciare letteralmente le tappe per raggiungere quanto meno un discreto amalgama. In campo i dieci titolari.

