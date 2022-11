Basket. Treviglio bene con il nuovo coach. Bergamo può dare di più?

Ecco cosa provoca spesso il cambiamento di un coach a stagione in corsa. Con Alessandro Finelli subentrato a Michele Carrea, la Mascio ha mutato volto in un batter d’occhio. Di questi tempi il team trevigliesi non solo inanella vittorie su vittorie (siamo alla terza di fila) ma dà spettacolo sia tra le mura amiche, sia lontano dal PalaFacchetti. E dire che sta giocando senza l’apporto dello statunitende Clark e di Giuri acciaccati. Adesso capitan Sacchetti e compagni occupano il terzo posto in classifica a ridosso di Cremona e della capolista Cantù.

Per quanto riguarda Bergamo, invece, non serve a niente bendarsi gli occhi dopo la quarta sconfitta su sette gare disputate. L’ultimo flop a Monfacone, contro una diretta avversaria della zona retrocessione, ha confermato le sofferenze che ci attenderanno fino alla fine della stagione. Ci ripetiamo: ogni partita sarà una battaglia e varrà come una stagione intera. Il miglior regalo di Natale sarebbe l’arrivo di un rinforzo, soprattutto sotto canestro, ma siamo realisti e molto probabilmente un innesto non arriverà mai viste le difficili condizioni economiche della società ancora priva di sponsor e conseguentemente molto attenta a far quadrare il bilancio.