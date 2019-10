Basket, Bergamo, ostica trasferta a Latina

Treviglio, rinviata la gara con Agrigento È notizia di venerdì 25 ottobre che la partita tra Treviglio e Agrigento prevista per sabato 26 ottobre al PalaAgenelli è stata rinviata dello sciopero dei trasporti e sarà recuperata giovedì 5 dicembre. Bergamo invece è di scena a Latina.

Ostica si presenta la trasferta a Latina (sabato 26, ore 20)per il Bergamo. Nella compagine laziale, diretta dalla panchina da Franco Gramenzi, militano il bergamasco Patrik Baldassarre e l’ex italo argentino Mario Ghersetti che da noi disputò un paio di campionati cadetti di alto rendimento tecnico. Incerta la presenza dell’ acciaccato statunitense McGaughey. A capitan Bozzetto e soci il compito di sovvertire i pronostici avvalendosi della vigoria atletica e dello spirito di gruppo che hanno loro consentito di vincere con Scafati e Roma tra le mura amiche. Anche Bergamo e Latina sono collocate nel gruppone di squadre in vetta alla graduatoria. Coach Marco Calvani dispone dei dieci titolari. Il quintetto che inizierà il confronto sarà composto da Lautier, Carroll, Zugno ,Bozzetto e Costi.

Intanto, sempre in casa trevigliese, c’è la notizia che l’allenatore Adriano Vertemati guiderà la nazionale azzurra under 20 ai campionati europei del 2020 in Lituania. Per Vertemati un meritato riconoscimento che premia finalmente un professionista con la “P” maiuscola, sicuramente in grado da tempo di aspirare a panchine della massima divisione.

