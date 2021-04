Basket, Treviglio e Bergamo a caccia di vittorie domenica 2 maggio nella seconda fase della stagione Cassa Rurale e Chieti si affrontano al PalaFacchetti, mentre Withu e Roma sul parquet dell’arena Altero Felici.

Appuntamento per Cassa Rurale-Chieti al PalaFacchetti domenica 2 maggio (alle ore 18). I trevigliesi, con alle spalle i successi con Roma (tra le mura amiche) e Ferrara (in trasferta), cercano il tris per consolidare l’alta classifica in vista del definitivo raggruppamento delle foramzioni già ammesse alla disputa dei playoff-promozione. Siamo di fronte ad una Cassa Rurale in buona forma, rigenerata un bel po’ da coach Mauro Zambelli che ha sostituito in corsa l’esonerato Devis Cagnardi. Chieti è un complesso di bassa caratura tecnica, per cui favoriti della vigilia sono senz’altro capitan Reati e soci. I «bancari» sono annunciati al gran completo per quanto concerne la formazione.

Esistono tutti i presupposti per rivedere Bergamo vincitore su Roma nella seconda giornata del girone nero, quello che indicherà la squadra retrocessa in cadetteria. Il team capitolino è reduce dalla batosta di Biella nel corso del suo esordio. Biella, peraltro, sconfitta di dieci lunghezze dalla stessa Withu al via di questa seconda fase stagionale. Come se non bastasse Roma nella precedente regular season si è imposta in sole quattro gare, mentre la Wuithu ha prevalso in nove. Ghiotta, dunque, l’occasione per la formazione cittadina di ipotecare in gran parte la permanenza in cadetteria prima di affrontare Biella nell’ultimo match del mini torneo. Parola a Pullazi, albanese di nascita ma di adozione romano sin sopra i capelli: «Guai a perdere concentrazione e determinazione, armi che ci stanno consentendo di lottare per l’obiettivo-salvezza. Gli avversari di domenica ci attenderanno quanto mai agguerriti, consci dell’importanza della posta in palio». La contesa si giocherà domenica 2 maggio, alle ore 17, sul parquet dell’arena Altero Felici.

