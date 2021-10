Basket, Treviglio e Bergamo al via:

esordio in quel di Mantova ed Olginate Campionati, Withu Bergamo a Olginate, sabato 2 ottobre alle 20,20. Domenica 3 è la volta della Mascio Treviglio in quel di Mantova alle 18.

Un mese e mezzo di preparazione ai rispettivi campionati per Treviglio (sponsorizzato Mascio) e Bergamo (Withu). Adesso la parola ai campi da gioco. Inizia Bergamo con la trasferta a Olginate, sabato 2 ottobre (alle ore 20,20 il pronti via). Il giorno successivo (domenica 3) è la volta di Mascio in quel di Mantova alle 18. Withu, retrocessa in B, dopo cinque stagioni sportive in A2, parte favorita, visto che viene collocata dai pronostici tra le candidate a riprendersi la categoria superiore. L’esordio nel Lecchese non è sulla carta proibitivo in quanto gli avversari di turno sembrano destinati ad una classifica finale medio-bassa. Attenzione però agli imprevisti, in quanto non sono rari i verdetti proprio al primo impatto delle ostilità. Dalla parte del rivoluzionario organico cittadino (addirittura i nove decimi delle pedine figurano innesti di zecca) certificabile un precampionato dai risultati di buon livello, ultimo la conquista del recente scettro nella Coppa onlus Lombardia dove, tra l’altro, Bergamo ha vinto in scioltezza anche contro Olginate.

Piena fiducia pure nei confronti della Mascio confezionata per declinare a dovere ambizioni di spessore. Con l’arrivo del presidente Stefano Mascio (portatore anche di una sponsorizzazione coi fiocchi) l’asticella degli obiettivi ha di colpo conosciuto una impennata di rilievo. La Treviglio baskettara sta già pregustando un campionato di alto livello lievitato da una campagna acquisti con giocatori di sicuro affidamento. Dà piene garanzie coach Michele Carrea che in poco tempo ha procurato al rinnovato roster un basket che ha nella velocità negli schemi e l’aggressività le armi più efficaci. Occhio, comunque, al Mantova che si avvarrà della spinta di una tifoseria sugli spalti tra le più collaudate.

